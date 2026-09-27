अभिनेत्री नेहा परांजपे बोलीं…आस्था और विश्वास से ‘ हनुमान अंश ’ ने जीता देश का दिल

नेहा ने बताया कि निर्देशक विशाल ने 2019 में उनके साथ विज्ञापन में काम किया था। उनके अभिनय को याद रखते हुए सितंबर-अक्टूबर 2025 में फिल्म के लिए फोन किया और पार्वती का किरदार दिया। चित्रकूट के पास फिल्म की शूटिंग उनके लिए आध्यात्मिक और सुखद अनुभव रही। किशोर दा की नगरी पहुंचने पर उन्होंने उनके गीतों की सराहना की और सुर्खियों में घोला जाए फूलों का शबाब, फिर उसमें मिलाई जाए थोड़ी सी शराब आदि गीतों को गुनगुनाते हुए किशोर कुमार के गानों को बहुत बड़ी फैन बताया।