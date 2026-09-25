मेडिकल कॉलेज के आठ साल : पढ़ाई आगे बढ़ी… इलाज पीछे छूटा.. हर 5वां मरीज इंदौर हो रहा रेफर

प्रस्तावति पर चार साल से अमल नहीं, पुराने अस्पताल पर निर्भरता

मेडिकल कॉलेज 35 एकड़ जमीन पर बना है। अस्पताल के लिए 14 एकड़ जमीन आरक्षित है। 4 साल पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 550 बेड के अस्पताल की घोषणा की थी। करीब 400 करोड़ रुपए की लागत से बनाने की बात मंच से की गई थी। जमीन आरक्षित होने के बाद भी निर्माण शुरू नहीं हो सका। नतीजा यह है कि मेडिकल कॉलेज आज भी पुराने जिला अस्पताल परिसर पर निर्भर है। संबद्ध अस्पताल में करीब 360 बेड हैं। इसमें जिला अस्पताल के 180 बेड भी शामिल हैं। स्वीकृत क्षमता 540 बेड की है। 700 मरीज भर्ती रहते हैं। जरूरत एक हजार से अधिक बेड की बताई जा रही है।