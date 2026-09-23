आयुर्वेद की ओर लौटना फैशन नहीं, बदलती जीवनशैली के बीच जरूरत

सुबह की शुरुआत मोबाइल से, नाश्ते की जगह चाय-बिस्किट, दोपहर में फास्ट फूड, घंटों स्क्रीन टाइम और देर रात तक जागना आज की जीवनशैली का हिस्सा बन गया है। कामकाजी दबाव और अनियमित दिनचर्या के बीच शरीर को आराम और मन को सुकून देने का समय लगातार कम हो रहा है। यही वजह है कि विश्व आयुर्वेद दिवस के मौके पर आयुर्वेद को केवल बीमारी के इलाज तक सीमित न रखते हुए स्वस्थ जीवनशैली से जोड़कर देखने की जरूरत है।

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