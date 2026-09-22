आवासीय कॉलोनियों के तीन हजार घरों में कारोबार…मिक्स प्रॉपर्टी के नाम पर अस्पताल, टेंट, मोटर गैराज समेत कई कारोबार

शहर की कॉलोनियां धीरे-धीरे बाजार का रूप ले रहीं हैं। आवासीय घरों में कारोबार का दायरा लगातार बढ़ रहा है। निगम के रिकॉर्ड में 3 हजार से अधिक आवास ऐसे दर्ज हैं, जहां आवास के साथ व्यावसायिक गतिविधियां चल रही हैं। इसे निगम मिक्स प्रॉपर्टी के रूप में दर्ज कर रहा है। इन संपत्तियों से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन शुल्क और क्षेत्रफल के अनुपात में व्यावसायिक कर भी लिया जा रहा है। निगम के रिकार्ड में तीन हजार आवासों में व्यवसायिक गतिविधियों के लिए 500 रुपए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और एरिया अनुपात के तहत कामर्शियल टैक्स जमा करा रहा है।