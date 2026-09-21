मशीन और लकड़ी का खर्च बराकर…इस लिए 50 लाख के शवदाह गृह की बजाए लोग परंपरागत कर रहे अंत्येष्टि

कोविड के दौरान शवों की अंत्येष्टि के लिए शवदाह गृह की जरूरत महसूस हुई थी। वर्ष 2022-23 में बनकर तैयार हो गया। संचालन के लिए बजट नहीं होने से करीब चार साल तक यह बंद पड़ा रहा। करीब एक साल पहले नगर निगम ने इसे चालू करने की पहल की। सामाजिक संस्थाओं और समितियों की बैठक बुलाई गई। संचालन की जिम्मेदारी लेने का आग्रह किया गया। निगम ने बिजली और पानी नि:शुल्क देने की बात कही। संस्था को सिर्फ गैस का खर्च उठाना था। इसके बावजूद कोई संस्था संचालन के लिए आगे नहीं आई।