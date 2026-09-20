टूटेगी 75 साल पुरानी परंपरा: खंडवा के नेहरू स्कूल ग्राउंड पर इस बार नहीं होगा रावण दहन

शहर में प्रमुख रूप से 5 स्थानों पर रावण दहन होता है। इसमें मुख्य रूप से गोलमाल बाबा नीलकंठेश्वर दशहरा उत्सव एसएन कॉलेज ग्राउंड पर, अंजनी शक्ति संगठन स्टेडियम ग्राउंड पर, बाबा गंगाराम द्वारा मां नवचंडी मेला परिसर, रामनगर समिति द्वारा रामनगर स्थित मैदान पर और सिंधी समाज द्वारा नेहरू स्कूल ग्राउंड पर रावण दहन का आयोजन किया जाता है। गोलमाल बाबा दशहरा उत्सव के बाद सिंधी समाज का सबसे पुराना रावण दहन का आयोजन रहा है। प्रशासन और नगर निगम ने करीब दो साल पहले नेहरू स्कूल ग्राउंड पर हो रहे अवैध अतिक्रमण के चलते चारों ओर बाउंड्री वॉल बना दी है।