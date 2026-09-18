सेवा से संकल्प अभियान : 5 लाख दीयों से रोशन हुआ खंडवा, घर-घर जला ‘ आशीर्वाद का दीया ’

निगम में प्रधानमंत्री पर आधारित लघु फिल्मों एवं आकर्षक रंगोली आकर्षण का केंद्र रही। शाम 7 बजे विभिन्न प्रमुख स्थलों सहित सभी 50 वार्डों में एक साथ दीप प्रज्ज्वलित किए गए। 1 लाख 20 हजार दीप प्रज्ज्वलित किए, जबकि निगम की ओर से 30 हजार दीप जलाए गए। महापौर की आतिथ्य में सामूहिक दीप प्रज्ज्वलन के साथ दो लघु फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम में एमआईसी सदस्य सोमनाथ काले, राजेश यादव, अनिल वर्मा आदि रहे।