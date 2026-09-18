नगर निगम : नगरीय सेवाओं के लिए अब दफ्तरों का नहीं लगाना पड़ेगा चक्कर…अर्बन लॉकर से घर बैठे मिलेंगी सेवाएं

शहर के लोगों को अब छोटी-छोटी नगरीय सेवाओं के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने एमपी अर्बन लॉकर ऐपलॉन्च कर दिया है। अब इसे खंडवा में लागू करने की तैयारी चल रही है। नगर निगम ने स्थानीय स्तर पर सेवाओं को जोडऩे का ब्लू प्रिंट तैयार किया है। सब कुछ योजना के तहत हुआ तो आने वाले समय में शहर की अधिकांश जरूरी सेवाएं एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मिल सकेंगी।