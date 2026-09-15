स्वामित्व योजना : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर MP सरकार 50 लाख पट्टों को देगी कानूनी हक

शासन ने वर्ष 2022-23 में स्वामित्व योजना के तहत जिले के 611 गांवों में आबादी क्षेत्र का सर्वे कराया था। ड्रोन सर्वे के माध्यम से 2 लाख 22 हजार 198 स्वामित्व भू-खंडों का रिकॉर्ड तैयार किया गया। इनमें 1 लाख 67 हजार 528 निजी आवासीय भू-खंड चिन्हित किए गए हैं, जिन पर लोग मकान बनाकर रह रहे हैं। अब इन भू-खंडों की रजिस्ट्री कराई जाएगी। इससे भू-खंडधारियों को कानूनी रूप से मालिकाना हक मिलेगा। भविष्य में नामांतरण और वारिसानों की प्रक्रिया आसान होगी। बैंक से ऋण लेने में भी सुविधा मिलेगी। साथ ही अन्य शासकीय योजनाओं का लाभ ले सकेंगे। हालांकि भूमि के क्रय-विक्रय को लेकर अभी स्थित स्पष्ट नहीं है।