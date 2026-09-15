15 सितंबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

खंडवा

स्वामित्व योजना : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर MP सरकार 50 लाख पट्टों को देगी कानूनी हक

मध्य प्रदेश सरकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर 17 सितंबर से सेवा ही संकल्प अभियान के तहत आबादी में भू-खंडों की रजिस्ट्री पत्र नि:शुल्क देगी। अभियान के दौरान स्वामित्व योजना में भू-खंडों की नि: शुल्क रजिस्ट्री से भू-खंड मालिकों को 200 करोड़ से अधिक बचत होगी। 17 सितंबर से शुरू होने वाले विशेष अभियान में गांव-गांव शिविर लगाकर एक महीने तक रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी।
3 min read
Google source verification

खंडवा

image

Rajesh Patel

Sep 15, 2026

ownership plan

खंडवा : एआई जनरेट फोटो

मध्य प्रदेश सरकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर 17 सितंबर से सेवा ही संकल्प अभियान के तहत आबादी में भू-खंडों की रजिस्ट्री पत्र नि:शुल्क देगी। अभियान के दौरान स्वामित्व योजना में भू-खंडों की नि: शुल्क रजिस्ट्री से भू-खंड मालिकों को 200 करोड़ से अधिक बचत होगी। 17 सितंबर से शुरू होने वाले विशेष अभियान में गांव-गांव शिविर लगाकर एक महीने तक रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी।

सरकार स्वयं रजिस्ट्री-स्टाम्प ड्यूटी का उठाएगी खर्च

जिले के 1.67 लाख से अधिक लोगों को जल्द ही आबादी में आवासीय भू-खंडों का कानूनी मालिकाना हक मिलेगा। यह आंकड़े प्रदेश स्तर पर 50 लाख से अधिक भू-खंडों का है। खास बात यह है कि इसके लिए उन्हें रजिस्ट्री पर एक भी रुपए खर्च नहीं करने होंगे। सरकार स्वयं रजिस्ट्री और स्टाम्प ड्यूटी का खर्च उठाएगी। जिससे जिले में भू-खंडधारियों को 20 करोड़ रुपए से अधिक का सीधा फायदा होगा। जबकि प्रदेशभर में 200 करोड़ रूपए से अधिक की बचत होगी।

स्वामित्व योजना में 2 लाख 22 हजार भू-खंड अभिलेख

शासन ने वर्ष 2022-23 में स्वामित्व योजना के तहत जिले के 611 गांवों में आबादी क्षेत्र का सर्वे कराया था। ड्रोन सर्वे के माध्यम से 2 लाख 22 हजार 198 स्वामित्व भू-खंडों का रिकॉर्ड तैयार किया गया। इनमें 1 लाख 67 हजार 528 निजी आवासीय भू-खंड चिन्हित किए गए हैं, जिन पर लोग मकान बनाकर रह रहे हैं। अब इन भू-खंडों की रजिस्ट्री कराई जाएगी। इससे भू-खंडधारियों को कानूनी रूप से मालिकाना हक मिलेगा। भविष्य में नामांतरण और वारिसानों की प्रक्रिया आसान होगी। बैंक से ऋण लेने में भी सुविधा मिलेगी। साथ ही अन्य शासकीय योजनाओं का लाभ ले सकेंगे। हालांकि भूमि के क्रय-विक्रय को लेकर अभी स्थित स्पष्ट नहीं है।

पहले ई-केवायसी जरूरी

रजिस्ट्री से पहले भू-खंडधारियों को समग्र और आधार से ई-केवायसी कराना अनिवार्य होगा। भू-लेख पोर्टल पर रिकॉर्ड में नाम और हिस्से का परिमार्जन भी जरूरी है। पटवारी स्तर पर भी भू-लेख पोर्टल पर ई-केवायसी की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।भू-खंडधारी को एमपी ई-सेवा ऐप पर समग्र आईडी से लॉग इन कर अपने भू-खंड की डीड तैयार करनी होगी। इसके बाद वीडियो रिकॉर्डिंग कर सत्यापन के लिए संबंधित पटवारी को भेजा जाएगा। पटवारी सारा ऐप के माध्यम से डीड, चतुर्सीमा और अन्य जानकारी का सत्यापन करेगा।इसके बाद तहसीलदार और नायब तहसीलदार संपदा ऐप के माध्यम से अंतिम अनुमोदन करेंगे।

तहसीलदार होंगे रजिस्ट्री अधिकारी

शासन ने इस अभियान के लिए अलग जिम्मेदारियां तय की हैं। पटवारी को निष्पादन अधिकारी बनाया गया है। तहसीलदार और नायब तहसीलदार रजिस्ट्री अधिकारी के रूप में काम करेंगे। प्रशासन ने अभियान की तैयारियां शुरू कर दी हैं और राजस्व अमले को जिम्मेदारी सौंपी जा रही है।

फैक्ट फाइल :

तहसील निजी स्वामित्व भू-खंडों की संख्या

छैगांव माखन — 29,286

हरसूद — 8,972

खालवा — 25,786

खंडवा — 48,868

खंडवा नगर — 1,352

किल्लोद — 4,149

मूंदी — 10,221

पंधाना — 20,723

पुनासा — 18,171

कुल — 1,67,528 भू-खंड

ऐसे समझें 20 करोड़ से अधिक का फायदा

सामान्य स्थिति में आवासीय भू-खंड की रजिस्ट्री के दौरान छोटे से छोटे भू-खंड की रजिस्ट्री कराने पर स्टाम्प ड्यूटी और अन्य पंजीयन शुल्क में औसतन 10 से 12 हजार रुपए खर्च होते हैं। अधिकतम कलेक्टर गाइड लाइन पर तय होता है। आबादी में औसत खर्च यदि 12 हजार रुपए प्रति रजिस्ट्री की दरे से लिया जाए तो जिले में 1.67 लाख से अधिक भू-खंडों की रजिस्ट्री पर 20 करोड़ों रुपए खर्च आएगा। जबकि फाइनल खर्च की स्थिति रजिस्ट्री के बाद स्पष्ट होगा।

ये करना अनिवार्य

-समग्र पोर्टल पर समग्र ई-केवायसी।

-भू-लेख पोर्टल पर नाम और हिस्से का परिमार्जन।

-भू-लेख पोर्टल पर आवश्यक ई-केवायसी।

-सारा ऐप पर आधार आधारित प्रोफाइल अपडेट।

-एमपी ई-सेवा ऐप से डीड तैयार करना।

-पटवारी से सत्यापन और पंजीयन अधिकारी से अनुमोदन।

इनका कहना : क्षितिज शर्मा, अपर कलेक्टर, खंडवा

स्वामित्व के पट्टों की समग्र और आधार से ई-केवायसी का काम किया जा रहा है। रजिस्ट्री की शुरुआत 17 सितंबर से होगी। इसकी तैयारियां चल रही हैं। तहसीलदार, नायब तहसीलदार और पटवारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

15 Sept 2026 12:15 pm

Published on:

15 Sept 2026 12:15 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / स्वामित्व योजना : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर MP सरकार 50 लाख पट्टों को देगी कानूनी हक

बड़ी खबरें

View All

खंडवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

आज विराजेंगे विघ्नहर्ता श्री गणेश, जानिए स्थापना के शुभ मुहूर्त से लेकर खंडवा शहर की तैयारियां

Ganesh Chaturthi 2026
खंडवा

गणेशजी की पाठशाला…बड़े मस्तक से बड़ा सोचने, छोटी आंखों से एकाग्रता…बच्चों ने सीखा जीवन प्रबंधन का मंत्र

Ganesh ji school
खंडवा

मर्डर मिस्ट्री… खंडवा पुलिस ने 48 घंटे में किया सरपंच पति की हत्या का पर्दाफाश, 3 गिरफ्तार, दो फरार

Khandwa murder mystery
खंडवा

द बेस्ट स्पा सेंटर पर रेड, दिल्ली-इंदौर की 3 लड़कियां और 5 लड़के पकड़े गए

Khandwa Spa Center Raid
खंडवा

खंडवा में सरपंच पति की बेरहमी से हत्या, सिर-गर्दन पर तीन वार, 10 हजार का इनाम

घटनास्थल
खंडवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.