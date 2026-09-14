मर्डर मिस्ट्री… खंडवा पुलिस ने 48 घंटे में किया सरपंच पति की हत्या का पर्दाफाश, 3 गिरफ्तार, दो फरार

खंडवा के थाना पिपलोद क्षेत्र अंतर्गत गुरुवार रात बोरखेड़ा ग्राम पंचायत की सरपंच ज्ञानीबाई के पति रूमसिंह अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी थी। रूमसिंह बोरखेड़ा से अपने घर सरपंच टांडा लौट रहे थे, इसी दौरान अज्ञात हत्यारों ने कुल्हाड़ी से उनका गला रेत दिया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने पांच टीम गठित कर जांच में लगाई थी। मामले में साइबर सेल से भी तकनीकी मदद ली गई थी। पुलिस, फारेंसिक टीम और साइबर सेल की सहायता से तकनीकी व वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने 48 घंटे में केस को सुलझा दिया।