गणेशजी की पाठशाला…बड़े मस्तक से बड़ा सोचने, छोटी आंखों से एकाग्रता…बच्चों ने सीखा जीवन प्रबंधन का मंत्र

गणेश उत्सव शुरू होने के एक दिन पूर्व रविवार को उत्कृष्ट विद्यालय का सभागार जय गणेश के जयकारों से गूंज उठा। अवसर था पत्रिका के द्वारा आयोजित ‘ गणेश जी की पाठशाला ’ का । यहां करीब 300 बच्चों ने विघ्नहर्ता गणेश के स्वरूप से जीवन प्रबंधन के मूल मंत्र सीखे। बड़े मस्तक से बड़ा सोचने, छोटी आंखों से एकाग्रता, बड़े कानों से सुनने की कला और बड़े पेट से धैर्य व सहनशीलता का संदेश दिया गया।

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