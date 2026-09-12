खंडवा में सरपंच पति की बेरहमी से हत्या, सिर-गर्दन पर तीन वार, 10 हजार का इनाम

रूमसिंह गुरुवार रात बोरखेड़ा से अपने घर सरपंच टांडा लौट रहे थे। परिजनों के अनुसार वे सुबह करीब 7.30 बजे बोरखेड़ा गए थे, जहां उनकी चक्की और फाउंडेशन का काम चल रहा था। रात करीब 9 बजे गांव से निकलने के बाद वे घर नहीं पहुंचे। शुक्रवार सुबह ग्रामीणों ने रास्ते में उनका शव देखा। बाइक घटनास्थल के पास ही पड़ी थी, जबकि रूमसिंह का शव कुछ दूरी पर मिला। सिर और गर्दन में गंभीर चोट के निशान थे। सूचना मिलते ही बोरखेड़ा और सरपंच टांडा से बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। पिपलौद और छैगांवमाखन थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड ने भी घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए।