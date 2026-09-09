‘हीरो बनकर आते हो, काम भी हीरो जैसा करो’, खंडवा कलेक्टर की ठेकेदार को दो टूक- टर्मिनेट नहीं, सीधे ब्लैकलिस्ट करेंगे

कलेक्टर- तीन पुलिया के पास अजीब ढंग से चाल निकाल रखी, रोड तक नहीं बनाई, पांच दुकान तुड़वा दी। जवाब मिला- पहले सर्विस रोड बनाएंगे, काम कर दिया है।

कलेक्टर- क्या काम कर दिया है, अजीब सा मोड द दिया है, रिटर्निंग वॉल तोडकऱ पुल सीधा किया जाना है, रोड का लेवल तक नहीं किया, क्या लोग उडकऱ निकलेंगे।

सब इंजीनियर गंगराडे- मुझे विभाग ने इस बारे में जानकारी नहीं दी है।

कलेक्टर- आपकी सोच क्या है, क्या लोग स्टंटमैन है जो वहां से गाड़ी कुदाकर निकलेंगके।

एई सोलंकी- सर वहां रैंप मिला देंगे। कलेक्टर- क्या अस्पताल की रैंप है, जिस पर व्हील चेयर निकाली जाएगी। कुछ तो दिमाग लगाईए।