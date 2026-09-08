एलपीजी : गैस एजेंसी के चयन ड्रा में धांधली, सवालों के घेरे में ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया

शिकायत में यह भी सवाल उठाया गया है कि हिमांशु जायसवाल के आवेदन में वैभव जायसवाल की फर्म का पता दर्ज है। ड्रा के दौरान वैभव जायसवाल की परिसर में मौजूदगी को लेकर भी आपत्ति जताई गई है। आवेदनकर्ताओं का कहना है कि नियमानुसार किसी प्रतिनिधि को ड्रा प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति नहीं थी। आपत्तिकर्ता ने जायसवाल परिवार से जुड़े सदस्यों के नाम पर पहले से पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियां संचालित होने का भी आरोप लगाया है। उनका कहना है कि परिवार के विनोद जायसवाल और रितेश जायसवाल सहित अन्य सदस्यों के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की जांच कर पात्रता स्पष्ट की जानी चाहिए।