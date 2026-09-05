शिक्षक दिवस : ट्राइबल मंत्री के क्षेत्र में जंगल के बीच 6 किमी कीचड़, पहाड़ी रास्ता और ढहे स्कूल के बीच जारी है पढ़ाई

बंदी रैयत की आबादी करीब 600 है। गांव तक पहुंचना ग्रामीणों के लिए चुनौती है। मुख्य मार्ग से 5 किमी 100 मीटर पगडंडी ही सहारा है। बारिश में रास्ता कीचड़ से भर जाता है। पहाड़ी चढ़ाई और उतराई सफर मुश्किल बनाती है। बीमार व्यक्ति को अस्पताल ले जाना भी परेशानी भरा होता है। बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित होती है। स्कूल भवन ढहने के बाद किराए के भवन में कक्षाएं लग रही हैं। पेयजल के लिए नल-जल व्यवस्था है, लेकिन हैंडपंप का जलस्तर नीचे जाने से वह भी जवाब दे देता है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क बन जाए तो गांव की कई समस्याएं एक साथ कम हो सकती हैं।