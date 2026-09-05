शिक्षक दिवस : पौधों के बीच सपनों को सींच रहीं शिक्षिकाएं, स्कूल बन गए बच्चों की नई दुनिया

छैगांव माखन जनपद पंचायत के देवला माफी हाई स्कूल में हरियाली के बीच अनुशासन अंकुरित हो रहा है। स्कूल की दीवारें हरित क्रांति का संदेश देती हैं। यहां 110 बच्चे पढ़ते हैं। शिक्षिका बसंती पटेल बच्चों के लिए केवल शिक्षक नहीं, बल्कि उनकी दोस्त भी हैं। वह पढ़ाई के साथ बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास पर भी ध्यान देती हैं। स्कूल में योग की कक्षाएं लगाती हैं। बच्चों को स्वस्थ रहने के साथ अनुशासन का महत्व समझाती हैं। बसंती ने वेस्ट सामग्री से स्कूल को खूबसूरत बनाने का बीड़ा उठाया। बच्चों को भी इस काम से जोड़ा। रंग-बिरंगे गमलों के बीच बच्चे एक साथ टेबल पर बैठकर पढ़ते हैं। पढ़ाई का माहौल अब पहले से ज्यादा जीवंत नजर आता है। परिसर में करीब 200 पौधे लगाए गए हैं। इनमें करीब 100 पौधे कक्षाओं की दीवारों पर लटक रहे हैं। हरियाली के इस अभियान में बसंती के भाई ने भी सहयोग किया। वह किसान हैं। स्कूल में पौधों की हरियाली देख उन्होंने बहन को सिंचाई के लिए ड्रिप भेंट की। इससे पौधों की देखभाल आसान हुई और स्कूल की हरियाली और बढ़ गई।