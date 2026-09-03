जन्माष्टमी विशेष… खंडवा की इस गोशाला में गौसेवा के साथ मानव सेवा, दिव्यांगों को बना रहे आत्मनिर्भर

मेडिकल कॉलेज के पीछे स्थित केशव सेवा धाम में गोशाला के प्रकल्प के साथ ही माधव सेवा का प्रकल्प भी चल रहा है। वर्ष 1989 में दिव्यांगजन सेवा एवं उत्थान के उद्देश्य से इसकी स्थापना राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की प्रेरणा से डॉ. बसंतीलाल झंवर ने अपनी पत्नी स्व. सावित्रीबाई के नाम से भूमि दान देकर की थी। संस्थान का मुख्य उद्देश्य पोलियो एवं अस्थिबाधित दिव्यांग बच्चों के साथ आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को नि:शुल्क शिक्षण, आवास एव सफल जीवन के लिए स्वावलंबन प्रदान करना था।