जनसुनवाई… 16 खोली के दुकानदारों को खंडवा कलेक्टर की दो-टूक, रोड पर नहीं चलेगा ट्रांसपोर्ट

मंगलवार को जनसुनवाई में अकील अशरफ के नेतृत्व में 16 खोली के दुकानदार कलेक्ट्रेट पहुंचे। दुकानदारों का कहना था कि लंबे समय से यहां पर व्यवसाय कर अपना परिवार चला रहे है, अचानक खाली करने का नोटिस दे दिया गया है। इस पर कलेक्टर ऋषव गुप्ता का कहना था कि 6 माह पहले सभी को बैठक में बता दिया गया था कि यहां अब ट्रांसपोर्ट संबंधित कार्य नहीं होगा। सभी को ट्रांसपोर्ट नगर में जगह दी है, वहां शिफ्ट हो जाए। दुकानदारों का कहना था कि हमारे पास इतने रुपए नहीं है कि ट्रांसपोर्ट नगर में जगह ले सके। प्रशासन की मंशा है कि वहां मैकेनिक संबंधित काम न हो तो हम दूसरा व्यवसाय खोल लेंगे। कलेक्टर ने इस विषय पर निगमायुक्त से चर्चा करने को कहा। जिसके बाद 16 खोली के दुकानदार निगम भी पहुंचे।