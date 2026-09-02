पर्यटन : शहर की शान बनेंगे अंग्रेजों के जमाने के तालाब, पानी के बीच रेस्टोरेंट से बोटिंग तक का आनंद

पदमकुंड के सामने स्थित भैरव तालाब करीब 3.50 एकड़ क्षेत्र में फैला है। इसमें दो एकड़ से अधिक जलीय क्षेत्र है। निगम ने तालाब को चारों ओर और बीच के हिस्से में पर्यटन के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है। यहां पानी के बीच रेस्टोरेंट विकसित करने की तैयारी है। परिसर में चौपाटी भी बनाई जाएगी। लोगों को खानपान और मनोरंजन की सुविधाएं मिल सकेंगी। जलीय क्षेत्र में बोटिंग शुरू करने की योजना भी है। तालाब के विकास के लिए डेढ़ करोड़ रुपए से अधिक लागत की कार्य योजना तैयार की गई है। परिसर में अष्टमुखी कुंड का निर्माण भी किया जा रहा है। वर्तमान में करीब 2.48 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्य चल रहे हैं। पानी के बीच फव्वारा विकसित करने की भी तैयारी है।