ओंकारेश्वर में फिर डूबी जिंदगी… ब्रह्मपुरी घाट पर उत्तराखंड के 60 वर्षीय श्रद्धालु की मौत

प्राप्त जानकारी के अनुसार उत्तराखंड के उधमसिंह नगर जिले के काशीपुर क्षेत्र के एक ही मोहल्ले से करीब 18 श्रद्धालु तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर पहुंचे थे। रविवार सुबह सभी श्रद्धालु ब्रह्मपुरी घाट पर नर्मदा स्नान के लिए पहुंचे। इसी दौरान गोविंद पिता रामचंद्र सैनी नर्मदा नदी में डूब गए। घटना के बाद घाट पर मौजूद श्रद्धालुओं में हडक़ंप मच गया। नाविक राजू केवट और उनके साथियों ने साहस दिखाते हुए डूबे श्रद्धालु को पानी से बाहर निकाला। घाट पर प्राथमिक प्रयासों के बाद उन्हें कंबल की सहायता से ऊपर लाया गया। इसके बाद साथी श्रद्धालु उन्हें स्कूटी से तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचे। अस्पताल में डॉक्टर रवि वर्मा ने जांच के बाद बताया कि श्रद्धालु की अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो चुकी थी। पोस्टमार्टम के बाद परिजन शव को एंबुलेंस से उनके गृह नगर ले गए। मृतक के साथ उनकी पत्नी, बेटी और बहन भी ओंकारेश्वर आई थीं।