खंडवा रेलवे स्टेशन पर क्रीम रोल में फफूंद, सड़े केले मिले, चेकिंग शुरू होते ही गायब हुए वेंडर

खंडवा. रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को मिलने वाली खानपान सुविधाओं की शनिवार को उस समय पोल खुल गई, जब स्पेशल रेलवे मजिस्ट्रेट मोहित माधव ने अचानक निरीक्षण किया। प्लेटफार्म नंबर पांच स्थित फूड ट्रेक प्लाजा में क्रीम रोल पर फफूंद और सड़े-खराब केले मिले, जबकि दूसरे स्टॉल पर बिना एमआरपी और एक्सपायरी डेट के खाद्य सामग्री बिकती मिली। चेकिंग की खबर लगते ही भजिए, सब्जी-पूरी, आलू वड़ा, चने और चाय बेचने वाले वेंडर भी प्लेटफार्म से गायब हो गए। कार्रवाई के दौरान खाद्य सामग्री के सेंपल जांच के लिए भेजे गए और करीब 10 हजार रुपए के चालान किए गए।

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