मध्य प्रदेश : पेपर नहीं होंगे आउट…हर प्रश्नपत्र पर होगा वाटर मार्क, लीक होते ही पकड़े जाएंगे

माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 7 सितंबर से शुरू होने वाली त्रैमासिक परीक्षा में यह व्यवस्था लागू करने की तैयारी की है। खंडवा जिले में हाई स्कूल और हायर सेकंडरी स्तर के करीब 189 स्कूल हैं। सभी स्कूलों को अलग-अलग मंडल कोड जारी किए गए हैं। इन्हीं कोड को प्रश्नपत्रों पर वाटर मार्क के रूप में अंकित किया जा रहा है। इस व्यवस्था की खास बात यह है कि प्रश्नपत्र दो शेड में तैयार किए जा रहे हैं। प्रत्येक विषय के प्रश्नपत्र पर संबंधित स्कूल का मंडल कोड छिपा होगा।