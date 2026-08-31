PICU : अफसर-नेताओं की भीड़ ने बच्चों की सुरक्षा खतरे में डाली, कलेक्टर बोले…जूते बदलकर किया प्रवेश

जिला अस्पताल के पीआईसीयू वार्ड में गंभीर हालत में भर्ती बच्चों को संक्रमण से बचाने का प्रोटोकॉल है। बावजूद निरीक्षण के दौरान वार्ड में बड़ी संख्या में अफसर-नेता एक साथ प्रवेश कर गए। प्रोटाकॉल के नाम पर कुछ अधिकारियों ने सिर्फ जूता बदलकर चप्पल पहनी। किसी ने न तो हाथ की धुलाई की ओर ही सैनिटाइज किया और न ही मास्क पहना। जबकि पीआईसीयू में सामान्य स्थिति में केवल चिकित्सक, नर्स और बच्चे के माता-पिता या कानूनी अभिभावक को ही प्रवेश की अनुमति रहती है। प्रवेश से पहले हाथों की सफाई जरूरी है। मास्क, कैप, शू-कवर और अन्य संक्रमण नियंत्रण होते हैं।