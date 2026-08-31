खंडवा में ब्लैक स्पॉट का डीएसपी ने किया निरीक्षण, ग्रामीणों को समझाया यातायात नियमों का पाठ

यातायात डीएसपी राय ने ग्रामीणों से कहा कि दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का अनिवार्य रूप से उपयोग करें तथा शराब पीकर वाहन नहीं चलाएं। उन्होंने कहा कि यातायात नियमों की अनदेखी सडक़ हादसों का प्रमुख कारण बनती है। बिना हेलमेट वाहन चलाने और शराब के नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ पुलिस द्वारा सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि वाहनों की गति पर भी निगरानी रखी जा रही है। निर्धारित गति सीमा से अधिक तेज वाहन चलाने वालों की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीणों से अपील की गई कि वे स्वयं यातायात नियमों का पालन करें और अपने परिवार के सदस्यों को भी इसके लिए जागरूक करें।