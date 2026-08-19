ओंकारेश्वर में रील बनाने का जुनून पड़ा भारी, नर्मदा में डूबे चार युवक; एक की मौत

जानकारी के अनुसार संतोष पिता केशवनाथ (24), अनिकेत पिता राम सोनकर (23), कमल किशोर पिता रामकुमार (23) और शुभ उर्फ प्रखर पिता आनंद तिवारी (24) नर्मदा नदी में स्नान कर रहे थे। इसी दौरान चारों गहरे पानी में चले जाने से डूबने लगे। साथी शुभ को डूबता देख अन्य तीन साथी बचाने के लिए आगे बढ़े, पानी अधिक होने से वह भी डूबने लगे। घाट पर उपस्थित नविको ने श्रद्धालुओं को डूबते देख नदी में छलांग लगा दी और तीन श्रद्धालुओं को बाहर निकाल लिया। किंतु शुभ गहरे पनी में बैठ गया।