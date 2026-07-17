ओंकारेश्वर में फिर हादसा, इस बार एसडीईआरएफ जवान ने साहस दिखाकर बचाई डूबते युवक की जान

ओंकारेश्वर में नर्मदा स्नान के कारण लगातार डूबने की घटनाएं हो रही है। दरअसल यहां नर्मदा का पानी कहीं उथला तो कहीं गहरा है, जिसके कारण श्रद्धालु समझ नहीं पाते और दुर्घटना का शिकार हो रहे है। एक सप्ताह में यहां चार हादसे हो चुके हैं, जिसमें दो की जान गई और तीन का बचाया गया। गुरुवार को भी नहाते समय युवक गहरे पानी में चला गया था, जिसे एसडीईआरफ होमगार्ड जवान महेश रावत ने निकाला। इस दौरान ड्यूटी पर तैनात नाव चालक शिवा वर्मा ने भी तत्काल सक्रिय सहयोग दिया। दोनों के समन्वित, साहसिक और त्वरित प्रयासों से डूबते श्रद्धालु को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।