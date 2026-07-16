जिस खंडवा-मूंदी रोड पर तीन साल से हिचकोले खा रही जनता, उस पर जिले के प्रभारी मंत्री को अब लगे दचके

पिछले तीन साल से दो विधानसभाओं के बीच 32.6 किमी जर्जर रोड की कोई सुध ही नहीं ले रहा है। हालात ये है कि इस रोड से खंडवा-मूंदी आने जाने वाले वाहन 10 किमी अधिक का फेरा डालकर कालमुखी, नागचून से आ रहे है। पहले एशियन डेवलपमेंट बैंक की सहायता से इस रोड का निर्माण होना था, लेकिन बैंक ने हाथ खींच लिए। जिसके बाद इस रोड के लिए पिछले साल अनुपूरक बजट भी मुख्यमंत्री ने स्वीकृत होने की घोषणा की थी। उस घोषणा को भी एक साल बीत चुका है, लेकिन रोड के हाल जस का तस है।