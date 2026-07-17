पंचायतों में ऑनलाइन टैक्स वसूली, सरपंच-सचिवों को बताई वीबी जी-रामजी के संचालन की बारीकियां

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पंचायतों में ऑनलाइन टैक्स वसूली के लिए पेमेंट गेट वे ऐप लांच किया है। पंचायतों में कर टैक्स भुगतान करते ही ऑनलाइन पर्ची भी मिलेगी। डिजिटल पर फोकस किया जा रहा है। इसी को लेकर पंचायत अमले को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पंचायतों में नल-जल परियोजनाओं के संचालन में बेहतर प्रबंधन के साथ संपत्तिकर वसूली के लिए नई दरें तय करने की जानकारी दी गई। गुरुवार को जपं खंडवा, खालवा, हरसूद और बलडी के जिपं सीईओ, सहायक यंत्री, उपयंत्री, सरपंच, सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायकों की संयुक्त कार्यशाला में जानकारी दी इर्ग। इस दौरान कलेक्टर ऋषव गुप्ता व जिपं सीईओ ने संबोधित किया। सचिवों ने बताया कि 100 रुपए माह जलकर वसूल किया जा रहा है। अब संपत्तिकर की नई दरें लागू करने की विधि बताई गई।