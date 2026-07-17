फोरलेन हाईवे… खंडवा में इंदौर-इच्छापुर हाईवे के मोरटक्का पुल पर इस बार श्रावण में भक्तों की राह नहीं होगी आसान

एनएचएआइ द्वारा मोरटक्का ब्रिज को मार्च में एक साइड से इसे खोला जाना था, लेकिन सुरक्षा कारणों से स्थगित कर दिया गया। दूसरी ओर का पुल भी मई में शुरू करने की बात कही गई थी, लेकिन अब तक शुरू नहीं हो पाया है। इसका मुख्य कारण पुल का कुछ काम बाकी बताया जा रहा है। साथ ही रास्ते में सर्विस रोड से जोडऩे वाले ग्रामीण क्षेत्रों की एप्रोच रोड और हाईवे के दो पुलों का काम भी बाकी बताया जा रहा है। सिंहस्थ के पूर्व ही उज्जैन से ओंकारेश्वर आने वाले यात्रियों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पुल के आरंभ नहीं होने से इस बार श्रावण में भक्तों की राह आसान नहीं होगी।