1 सितंबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

खंडवा

सीएम हेल्पलाइन में लापरवाही पड़ी भारी, खंडवा में तीन अधिकारियों का एक-एक माह का वेतन कटेगा

-आवेदनों के निराकरण में लापरवाही पर कलेक्टर ने की बीईओ, जनपद सीईआ, सीडीपीओ पर कार्रवाई -सीएम हेल्प लाइन के निराकरण नहीं होने पर जताई नाराजगी, अधिकारियों को खुद मानिटरिंग करने के निर्देश
2 min read
Google source verification

खंडवा

image

Manish Arora

Sep 01, 2026

CM Helpline

खंडवा. बैठक में अधिकारियों को निर्देशित करते कलेक्टर।

सीएम हेल्प लाइन के आवेदनों का निराकरण नहीं होने पर सोमवार को साप्ताहिक समीक्षा बैठक में कलेक्टर ऋषव गुप्ता ने नाराजगी जताई है। समय सीमा में आवेदन का निराकरण नहीं करने वाले तीन अधिकारियों पर कार्रवाई की गाज भी गिरी है। कलेक्टर ऋषव गुप्ता ने लापरवाही पर जनपद खालवा सीईओ रतिलाल कनासे, महिला बाल विकास के सीडीपीओ रूपसिंह सिसोदिया और शिक्षा विभाग की बीईओ कविता वर्मा का एक-एक माह का वेतन काटने के आदेश जारी किए है।

सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा में आया सच सामने

कलेक्टर ऋषव गुप्ता ने साप्ताहिक समीक्षा बैठक में सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों के निराकरण की विस्तार से समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने उपस्थित सभी अधिकारियों से कहा कि सीएम हेल्पलाइन में दर्ज आवेदनों का समय सीमा में निराकरण किया जाए। उन्होंने कहा कि किए गए निराकरण की जानकारी पोर्टल पर दर्ज भी कराएं। कलेक्टर गुप्ता ने बैठक में कहा कि सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का निराकरण अधिकारी खुद करें, अपने कंप्यूटर ऑपरेटर के भरोसे ना छोड़े। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि सीएम हेल्पलाइन के आवेदनों को दूसरे विभाग को अनावश्यक ट्रांसफर ना करें।

प्राकृतिक आपदा के प्रकरणो का शीघ्रता से निराकरण हो

कलेक्टर ने सभी एसडीएम एवं तहसीलदारों को निर्देश दिए की प्राकृतिक आपदा से पीडि़त ग्रामीणों के आरबीसी 6-4 के प्रकरणों को शीघ्रता से निराकृत करें। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा से पीडि़त ग्रामीणों के मामले में पूरी संवेदनशीलता के साथ निर्णय लें, और त्वरित मदद उपलब्ध करवाएं। उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत संचालित ग्रामीण पेयजल योजनाओं की की भी समीक्षा की। निर्देश दिए कि पूर्ण पेयजल योजनाओं को लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा संबंधित ग्राम पंचायत को हस्तांतरित किया जाए, तथा अपूर्ण पेयजल योजनाओं को शीघ्रता से पूर्ण करें।

कमजोर प्रगति वाले पटवारी होंगे निलंबित

कलेक्टर ने जनपद पंचायत के सीईओ से कहा कि पंचायतों द्वारा जलकर, संपत्ति कर एवं अन्य कर नियमित रूप से वसूल किया जाए। सभी तहसीलदारों को निर्देश दिए कि फसल गिरदावरी का काम शीघ्रता से पूर्ण करें। उन्होंने कहा कि फार्मर रजिस्ट्री संबंधित कार्य में कमजोर प्रगति वाले पटवारियो को निलंबित किया जाएगा। बैठक में नवागत अपर कलेक्टर श्रद्धा शुक्ला, जिला पंचायत सीईओ ऐश्वर्या वर्मा, पुनासा के एसडीएम पंकज वर्मा, सहायक कलेक्टर शिल्पा चौहान, अपर कलेक्टर अरविंद चौहान एवं केआर बडोले सहित सभी अधिकारी उपस्थित थे।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

01 Sept 2026 12:04 pm

Published on:

01 Sept 2026 12:04 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / सीएम हेल्पलाइन में लापरवाही पड़ी भारी, खंडवा में तीन अधिकारियों का एक-एक माह का वेतन कटेगा

बड़ी खबरें

View All

खंडवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

ओंकारेश्वर में VIP दर्शन के नाम पर ठगी! 37 श्रद्धालुओं से ₹25,900 ऐंठे, मंदिर प्रशासन पर उठे सवाल

Omkareshwar
खंडवा

खंडवा में ब्लैक स्पॉट का डीएसपी ने किया निरीक्षण, ग्रामीणों को समझाया यातायात नियमों का पाठ

Black Spot
खंडवा

PICU : अफसर-नेताओं की भीड़ ने बच्चों की सुरक्षा खतरे में डाली, कलेक्टर बोले…जूते बदलकर किया प्रवेश

PICU
खंडवा

ओंकारेश्वर में फिर डूबी जिंदगी… ब्रह्मपुरी घाट पर उत्तराखंड के 60 वर्षीय श्रद्धालु की मौत

Omkareshwar Drowning
खंडवा

खंडवा रेलवे स्टेशन पर क्रीम रोल में फफूंद, सड़े केले मिले, चेकिंग शुरू होते ही गायब हुए वेंडर

फूड ट्रेक प्लाजा में फफूंद लगे हुए क्रीम रोल
खंडवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.