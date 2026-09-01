सीएम हेल्पलाइन में लापरवाही पड़ी भारी, खंडवा में तीन अधिकारियों का एक-एक माह का वेतन कटेगा

कलेक्टर ऋषव गुप्ता ने साप्ताहिक समीक्षा बैठक में सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों के निराकरण की विस्तार से समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने उपस्थित सभी अधिकारियों से कहा कि सीएम हेल्पलाइन में दर्ज आवेदनों का समय सीमा में निराकरण किया जाए। उन्होंने कहा कि किए गए निराकरण की जानकारी पोर्टल पर दर्ज भी कराएं। कलेक्टर गुप्ता ने बैठक में कहा कि सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का निराकरण अधिकारी खुद करें, अपने कंप्यूटर ऑपरेटर के भरोसे ना छोड़े। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि सीएम हेल्पलाइन के आवेदनों को दूसरे विभाग को अनावश्यक ट्रांसफर ना करें।