ओंकारेश्वर में VIP दर्शन के नाम पर ठगी! 37 श्रद्धालुओं से ₹25,900 ऐंठे, मंदिर प्रशासन पर उठे सवाल

ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में श्रद्धालुओं से ठगी के मामले में पूरा मंदिर प्रबंधन और प्रशासन के अधिकारी संदेह के घेरे में नजर आ रहे है। रविवार को यहां सूरत से आए 37 श्रद्धालुओं द्वारा वीआइपी प्रोटोकॉल नि:शुल्क दर्शन की बुकिंग के बावजूद एक पंडित द्वारा यात्रियों से 700 रुपए प्रति व्यक्ति के नाम से 25900 रुपए की ठगी की गई। सवाल यह उठ रहा है कि उक्त ठग को ये कैसे पता चला कि सूरत से आए यात्रियों की वीआइपी बुकिंग है और वह कौन से होटल में ठहरे हुए है।