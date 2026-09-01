1 सितंबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

खंडवा

ओंकारेश्वर में VIP दर्शन के नाम पर ठगी! 37 श्रद्धालुओं से ₹25,900 ऐंठे, मंदिर प्रशासन पर उठे सवाल

-दलालों के गिरोह के साथ मंदिर अधिकारियों-कर्मचारियों की मिलीभगत की भी आशंका -गुजरात के 37 यात्रियों से ठगी के मामले में यूपीआइ ट्रांजेक्शन का भी पता नहीं लगा पाया मंदिर प्रशासन
2 min read
Google source verification

खंडवा

image

Manish Arora

Sep 01, 2026

Omkareshwar

खंडवा. फोटो एआई जनरेटेड

तीर्थनगरी ओंकारेश्वर में वीआइपी दर्शन के नाम पर दर्शनार्थियों से ठगी का खेल जोरों पर है। वीआइपी दर्शन के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के साथ मंदिर प्रबंधन के कर्मचारियों और अधिकारियों की मिलीभगत की भी इसमें आशंका नजर आ रही है। रविवार को गुजरात के श्रद्धालुओं से हुई ठगी में ऑनलाइन पैमेंट होने के बाद भी प्रशासन दूसरे दिन तक यूपीआइ ट्रांजेक्शन का पता नहीं लगा पाया था।

अधिकारी संदेह के घेरे में

ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में श्रद्धालुओं से ठगी के मामले में पूरा मंदिर प्रबंधन और प्रशासन के अधिकारी संदेह के घेरे में नजर आ रहे है। रविवार को यहां सूरत से आए 37 श्रद्धालुओं द्वारा वीआइपी प्रोटोकॉल नि:शुल्क दर्शन की बुकिंग के बावजूद एक पंडित द्वारा यात्रियों से 700 रुपए प्रति व्यक्ति के नाम से 25900 रुपए की ठगी की गई। सवाल यह उठ रहा है कि उक्त ठग को ये कैसे पता चला कि सूरत से आए यात्रियों की वीआइपी बुकिंग है और वह कौन से होटल में ठहरे हुए है।

होटल के सीसीटीवी तक नहीं देखे

ठग ने होटल में जाकर यात्रियों से संपर्क किया और वीआइपी प्रोटोकॉल की जानकारी देते हुए ऑनलाइन बुकिंग कराने के नाम पर ठगी की। उक्त पंडित ने अपने खाते में रुपए डलवाए थे। यहां वीआइपी सशुल्क दर्शन के लिए 300 रुपए प्रति व्यक्ति लगते है। प्रशासन अब तक यूपीआइ पैमेंट, होटल के सीसीटीवी कैमरे की जांच तक नहीं करवा पाया है। उल्लेखनीय है कि दर्शन प्रभारी डिप्टी कलेक्टर मुकेश काशिव है, जो लंबे समय से यहां पदस्थ है। उनके कार्यकाल में अब तक कई घटनाएं सामने आ चुकी है।

अब तक हो चुकी यह घटनाएं

-17 मई को ओडिशा से आए 17 श्रद्धालुओं से 6800 रुपए ऑनलाइन लेकर पंडित गायब हो गया, इस मामले में अब तक पंडित का पता नहीं चल पाया।
-10 मई को रिस्ट बैंड की कालाबाजारी का मामला और वीआइपी बुकिंग कराने वाले श्रद्धालुओं की आइडी दूसरे को बेचने का मामला सामने आया था। चार लोगों पर कार्रवाई हुई।
-6 जुलाई को राजस्थान के 11 श्रद्धालुओं से वीआइपी दर्शन के नाम पर आरक्षक, मंदिर सुरक्षा गार्ड और फोटोग्राफर द्वारा 13200 रुपए ठगे गए। दो जेल गए, दो आरक्षक लाइन अटैच हुए।

मामले की जांच करवा रहे

किस यूपीआइ से ट्रांजेक्शन हुआ, उसकी जानकारी बैंक से निकलवा रहे है। जैसे ही उसकी जानकारी आएगी, संबंधित पर एफआइआर सहित सख्त कार्रवाई कराई जाएगी। श्रद्धालुओं से अपील है कि अधिकृत वेवसाइट से स्वयं ही दर्शन बुकिंग करें।
ऋषव गुप्ता, कलेक्टर

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

01 Sept 2026 12:18 pm

Published on:

01 Sept 2026 12:18 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / ओंकारेश्वर में VIP दर्शन के नाम पर ठगी! 37 श्रद्धालुओं से ₹25,900 ऐंठे, मंदिर प्रशासन पर उठे सवाल

बड़ी खबरें

View All

खंडवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

सीएम हेल्पलाइन में लापरवाही पड़ी भारी, खंडवा में तीन अधिकारियों का एक-एक माह का वेतन कटेगा

CM Helpline
खंडवा

खंडवा में ब्लैक स्पॉट का डीएसपी ने किया निरीक्षण, ग्रामीणों को समझाया यातायात नियमों का पाठ

Black Spot
खंडवा

PICU : अफसर-नेताओं की भीड़ ने बच्चों की सुरक्षा खतरे में डाली, कलेक्टर बोले…जूते बदलकर किया प्रवेश

PICU
खंडवा

ओंकारेश्वर में फिर डूबी जिंदगी… ब्रह्मपुरी घाट पर उत्तराखंड के 60 वर्षीय श्रद्धालु की मौत

Omkareshwar Drowning
खंडवा

खंडवा रेलवे स्टेशन पर क्रीम रोल में फफूंद, सड़े केले मिले, चेकिंग शुरू होते ही गायब हुए वेंडर

फूड ट्रेक प्लाजा में फफूंद लगे हुए क्रीम रोल
खंडवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.