अवैध अहाते पर चली जेसीबी, शराब दुकान के पीछे बने टीन शेड को तोड़ा

शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य मार्ग पर अवैध रूप से ढाबों पर शराब परोसी जा रही है। इनको लेकर अभी तक बड़ी कार्रवाई सामने नहीं आई है। शहरी क्षेत्र में ही रामनगर, इंदौर रोड और सिहाड़ा रोड पर संचालित ढाबों पर शराब मिल रही है। इससे आबकारी और पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े हो गए हैं। अहातों के साथ ही ढाबों पर भी कार्रवाई की मांग उठने लगी है।