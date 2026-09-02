नगर सरकार : 5 आयुक्तों ने की 468 कर्मचारियों की नियुक्तियां, ईओडब्ल्यू की जांच में नौकरी पर संकट

नगर निगम कार्यालय में कलेक्टर दर पर रखे गए 468 कर्मचारियों की नौकरी पर अब अपात्रता का संकट मंडराने लगा है। मामला वर्ष 2017 से 2023 के बीच कलेक्टर दर पर रखे गए दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की नियुक्तियों का है। इसमें चार प्रकार ( उच्च कुशल, अर्द्धकुशल, कुशल, अकुशल ) कर्मचारियों की नियुक्तियां की गई हैं। ईओडब्ल्यू की प्रारंभिक जांच में दैनिक कर्मचारियों की पात्रता सवालों के घेरे में आ गई है। नियुक्तियों के दौरान नियमों का पालन नहीं किए जाने का मामला सामने आया है। मामले की शिकायत ईओडब्ल्यू भोपाल से की गई है। करीब तीन साल बाद एक बार फिर मामले की फाइल खुली है। निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों में खलबली मची हुई है। मामले में लोकायुक्त ने प्रकरण दर्ज कर निगम आयुक्त और शिकायतकर्ता आयूब लाला का भी बयान दर्ज कर लिया गया है।