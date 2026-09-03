शिक्षक दिवस पर विशेष : सेवानिवृत्ति के बाद भी नहीं थमा ज्ञान का सफर, मुफ्त में बांट रहे शिक्षा का प्रसाद

हिन्दी के विद्वान प्राध्यापक एवं पूर्व प्राचार्य डॉ. शहजाद कुरैशी का विद्यार्थियों से रिश्ता सेवानिवृत्ति के बाद भी कायम है। उन्होंने नवंबर 1982 में शैक्षणिक सेवा शुरू की थी। अगस्त 2019 में वे शासकीय महाविद्यालय धुलकोट के प्राचार्य पद से सेवानिवृत्त हुए। लेकिन सेवा से अलग होने के बाद भी उन्होंने शिक्षा और विद्यार्थियों से दूरी नहीं बनाई। आज भी विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं, उच्च शिक्षा और करियर से जुड़े विषयों पर उनसे मार्गदर्शन लेने पहुंचते हैं। कई विद्यार्थियों की फीस, अध्ययन सामग्री और अन्य आवश्यकताओं में वे व्यक्तिगत सहयोग भी करते हैं। शोध के क्षेत्र में भी उनका योगदान रहा है। डॉ. कुरैशी मानते हैं कि शिक्षक का दायित्व सेवानिवृत्ति के साथ समाप्त नहीं होता। विद्यार्थी को जरूरत के समय मार्गदर्शन और सहयोग देना ही सच्चे शिक्षक की पहचान है।