बरसा अमृत… लंबे समय बाद हुई खंडवा में बारिश से फसलों को मिला जीवनदान

गुरुवार को दिनभर आसमान पर बादल छाए रहे, लेकिन कुछ मिनट रिमझिम बारिश ही हुई। रात 12 बजे के बाद रिमझिम बारिश का दौर शुरू हुआ। सुबह कुछ देर मध्यम बारिश के बाद रुक-रुककर रिमझिम बारिश होती रही। दोपहर में एक बार फिर कुछ देर क लिए तेज बारिश का दौर चला। शाम से बारिश थम गई। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार बैतूल की ओर से आए बादलों से बारिश हुई है। शनिवार को भी हल्की बारिश का दौर जारी रहेगा। बारिश के कारण शुक्रवार को तापमान में भी गिरावट हुई है। अधिकतम तापमान 2 डिग्री और न्यूनतम 1.6 डिग्री कम हुआ है। शुक्रवार को दिन का तापमान 29.1 डिग्री और रात का 19.4 डिग्री दर्ज किया गया।