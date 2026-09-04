गांव पहुंचा प्रशासन तो एक ही शिविर में 1563 आवेदनों का निराकरण, खंडवा के बांगरदा में ग्रामीणों को मिला योजनाओं का लाभ

मुख्यमंत्री जनविश्वास शिविर में मांधाता विधायक नारायण पटेल, जिला पंचायत अध्यक्ष पिंकी सुदेश वानखेड़े, कलेक्टर ऋषव गुप्ता, पुलिस अधीक्षक अगम जैन, जिला पंचायत सीईओ ऐश्वर्य वर्मा, अपर कलेक्टर श्रद्धा शुक्ला, पुनासा एसडीएम पंकज वर्मा सहित जनप्रतिनिधि और विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। शिविर को संबोधित करते हुए विधायक नारायण पटेल ने कहा कि प्रदेश सरकार ने बच्चों के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक समाज के हर वर्ग के लिए विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित की हैं। ग्रामीणों को इन योजनाओं की जानकारी देने और पात्र लोगों को उनका लाभ दिलाने के उद्देश्य से गांव-गांव में मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के तहत शिविर लगाए जा रहे हैं।