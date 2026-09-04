जन्माष्टमी पर गोकुल-वृंदावन से सजे खंडवा के श्रीकृष्ण मंदिर, रात 12 बजे होगी जन्म आरती

खंडवा. भगवान बालकृष्ण के पोस्टर, कटआउट की अच्छी मांग रही।
भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव पर श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पर्व शुक्रवार को शहर में हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। पर्व को लेकर श्रीकृष्ण मंदिर गोकुल, वृंदावन से सज गए है। आज रात 12 बजे पर्व की महाआरती होगी, मटकियां फूटेगी और माखन, मिश्री के साथ पंजिरी प्रसादी वितरण होगा। भगवान बालकृष्ण के पालने झुला रात में जन्म आरती होगी। पर्व के एक दिन पहले बाजारों में खरीदी के लिए भीड़ नजर आई। भगवान के पालने, पोशाक, सजावटी सामान सहित रक्षाबंधन की सामग्री भी खूब बिकी।
जन्माष्टमी पर बुधवारा बाजार स्थित प्राचीन श्री सत्य लक्ष्मी नारायण मंदिर में प्रात: भगवान का पंचामृत अभिषेक, सायं 5 बजे शृंगार दर्शन, सायं 7 बजे शृंगार आरती और रात्रि 12 बजे भगवान की जन्म आरती की जाएगी। माहेश्वरी समाज के नारायण बाहेती ने बताया कि मंदिर को सैकड़ों घंटियों से सजाया गया है। वहीं श्री दादाजी धाम में सुबह श्री समाधियों का स्नान, अभिषेक के साथ ही प्रतिदिन अनुसार सेवा होगी। रात 12 बजे पर्व की महाआरती होगी। पार्वतीबाई धर्मशाला स्थित श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर में भगवान श्रीकृष्ण की झांकी के साथ शिव परिवार की झांकी सजाई जाएगी।
लाल चौकी श्रीमहालक्ष्मी मंदिर परिसर स्थित राधाकृष्ण मंदिर में राधाकृष्ण का आकर्षक शृंगार किया जाएगा। शाम में ठाकुरजी को फूलों से पालने में सजाया जाएगा। रात्रि 12 बजे जन्म आरती होगी। प्राचीन वि_ल मंदिर में सुबह भगवान का अभिषेक शृंगार किया जाएगा। साथ ही भगवान का पालना झुलाया जाएगा। शाम में भजन-कीर्तन व श्रीकृष्ण जन्म की कथा होगी। रात्रि में पर्व की महाआरती, प्रसादी वितरण होगा। रामगंज गली स्थित श्री द्वारकाधीश हवेली, अग्रवाल धर्मशाला में भी आयोजन किए जाएंगे।
श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर दही हांडी मटकी फोड़ प्रतियोगिताओं का आयोजन भी होगा। केवलराम चौराहा पर सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल मित्र मंडल द्वारा आयोजन किया जाएगा। यहां 31 हजार रुपए की इनामी राशि रखी गई है। मां नवचंडी देवीधाम पर महंत बाबा गंगाराम के सानिध्य में दही हांडी मटकी फोड़ का आयोजन किया जाएगा। यहां भी इनामी राशि 21 हजार रुपए रखी गई है। इसके अलावा पड़ावा, शनि मंदिर, सिनेमा चौक सहित अन्य स्थानों पर भी मटकी फोड़ का आयोजन किया जाएगा।
मां शीतला संस्कृत पाठशाला के आचार्य पं. अंकित मार्कण्डेय ने बताया कि भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी रोहिणी नक्षत्र के साथ मित्र योग बन रहा है। आज चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृषभ में रहेंगे। इस दिन चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृषभ में रहेंगे। जिससे मानसिक शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि मानी जाती है। जिससे व्रत, पूजा, जप और धार्मिक अनुष्ठानों का विशेष फल प्राप्त होगा। अपने घरों मंदिरों में विष्णुसहस्त्र नाम पाठ, पुरुषुक्त पाठ, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ और अभिषेक करना लाभकारी रहेगा।
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