जन्माष्टमी पर गोकुल-वृंदावन से सजे खंडवा के श्रीकृष्ण मंदिर, रात 12 बजे होगी जन्म आरती

जन्माष्टमी पर बुधवारा बाजार स्थित प्राचीन श्री सत्य लक्ष्मी नारायण मंदिर में प्रात: भगवान का पंचामृत अभिषेक, सायं 5 बजे शृंगार दर्शन, सायं 7 बजे शृंगार आरती और रात्रि 12 बजे भगवान की जन्म आरती की जाएगी। माहेश्वरी समाज के नारायण बाहेती ने बताया कि मंदिर को सैकड़ों घंटियों से सजाया गया है। वहीं श्री दादाजी धाम में सुबह श्री समाधियों का स्नान, अभिषेक के साथ ही प्रतिदिन अनुसार सेवा होगी। रात 12 बजे पर्व की महाआरती होगी। पार्वतीबाई धर्मशाला स्थित श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर में भगवान श्रीकृष्ण की झांकी के साथ शिव परिवार की झांकी सजाई जाएगी।