यूपी में आसिम वकार के बाद एमपी में AIMIM को बड़ा झटका, एकलौती दिग्गज नेता कांग्रेस में शामिल

Khandwa News : इन दिनों हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) को एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं। यूपी के लखनऊ निवासी राष्ट्रीय प्रवक्ता सैय्यद आसिम वकार द्वारा एआईएमआईएम से इस्तीफा देने के बाद अब मध्य प्रदेश में पार्टी को जोरदार झटका लगा है। प्रदेश के खंडवा में एआईएमआईएम की इकलौती पार्षद शाकिरा बिलाल पेंटर समेत पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। शहर कांग्रेस अध्यक्ष ने सभी का स्वागत करते हुए कहा कि, हम सब मिलकर खंडवा के विकास की लड़ाई में एकजुट होकर लड़ेंगे।