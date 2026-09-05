श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर कृष्णमय हुआ खंडवा शहर, रही जय कन्हैयालाल की गूंज

शहर का जन्माष्टमी पर मुख्य आयोजन बुधवारा स्थित श्री सत्यनारयण मंदिर में हुआ। यहां मंदिर को घंटियों से सजाया गया। शाम से ही दर्शनार्थियों की भारी भीड़ रही जो देर रात तक चलती रही। मंदिर के गर्भ गृह को विभिन्न प्रकार के फूलों से सजाया गया। यहां मंदिर के सामने सतीश बाथम व साथियों द्वारा भजनों की प्रस्तुति दी गई। रात 12 बजे कान्हा के जन्म की आरती हुई। माखन मिश्री व जन्माष्टमी की विशेष प्रसादी पंजिरी, पंचामृत का वितरण देर रात तक चला। वहीं, श्री अग्रसेन भवन में भी पारंपरिक अलौकिक शृंगार किया गया। यहां वर्ष में एक बार खुलने वाले श्रीकृष्ण मंदिर में दर्शन के लिए समाजजनों की भीड़ उमड़ी।