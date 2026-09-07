युनानी डॉक्टर लिखते मिला एलोपैथी दवाई, सादे कागज पर दवाइयों का पर्चा

इस दौरान टीम का नेतृत्व कर रहे सीएमएचओ डॉ. ओपी जुगतावत ने युनानी डॉक्टर खान से पूछताछ की। उन्होंने कहा कि जिस पद्धति के डॉक्टर हो वही इलाज करो, एलोपैथी पद्धति से अब उपचार करते हुए मिले तो क्लीनिक सील कर दिया जाएगा। इसके बाद सीएमएचओ जुगतावत ने एएसओ महबूब खान को युनानी डॉक्टर को नोटिस देने के निर्देश दिए। इसके साथ ही कहा की दोबारा आकर क्लीनिक चेक करना। अगर गैर पद्धति से उपचार करते हुए मिले तो कार्रवाई कर देना।