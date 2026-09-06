गोगा नवमी पर सनातन रंग में रंगा खंडवा, गोगाजी महाराज की छड़ियों में दिखी राम दरबार से बद्रीनाथ धाम तक की झलक

गोगा नवमी पर शनिवार शाम 6 बजे गांधी नगर से छड़ी निकाली गई। इसके साथ ही शहर के विभिन्न स्थानों से छडिय़ों के निकलने का सिलसिला शुरू हुआ। छडिय़ों को कलाकारों द्वारा आकर्षक रूप दिया गया था। छडिय़ों की सजावट में बद्रीनाथ धाम, श्री राम दरबार, दादाजी दरबार, मां दुर्गा, मां काली, भगवान शिव, मंदिर वाले बाबा, जय हिंदू राष्ट्र सहित सनातन धर्म की विभिन्न झलक दिखाई गई। गांधी नगर से निकली तीन छडिय़ों का कारवा इमलीपुरा, बड़ाबम होते हुए बांबे बाजार पहुंचा। इमलीपुरा में मुस्लिम समाज ने छडिय़ों का स्वागत किया। इसके साथ ही बड़ाबम जवाहर गंज से दो, घासपुरा से भी अलग-अलग स्थानों से छडिय़ां निकाली गई। छडिय़ों को निहारने बड़ी संख्या में समाजजन सहित सर्व समाज के लोग बैठे रहे।