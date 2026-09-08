विश्व साक्षरता दिवस : खंडवा में 2.51 लाख असाक्षर हुए साक्षर, 29 हजार को 2027 तक साक्षर करने का लक्ष्य

मार्च 2026 की स्थिति में जिले में 2 लाख 59 हजार 239 असाक्षरशिक्षार्थियों की पहचान की गई थी। इनमें से अब तक करीब 2 लाख 51 हजार शिक्षार्थीसाक्षर होने में सफल रहे हैं। शेष लोगों को भी साक्षर बनाने के लिए अभियान लगातार चलाया जा रहा है। राज्य शिक्षा केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार खंडवा का प्रदर्शन प्रदेश के प्रमुख जिलों में शामिल है। प्रदेशभर में अब तक 99 लाख 68 हजार 100 शिक्षार्थियों को उल्लास अभियान से जोडा़ गया है। इनमें से 84 लाख 46 हजार 498 शिक्षार्थियों ने सफलता हासिल की है।