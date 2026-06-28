खंडवा का तीन पुलिया ओवर ब्रिज बना दुनिया का आठवां अजूबा… 8 साल बाद भी पुल की राह में कई अड़चन

तीन पुलिया ओवर ब्रिज में रेलवे साइट में तीन स्पॉन बनाए जाने है। इसमें साउथ सेंट्रल रेलवे लाइन पर 44.5 मीटर का स्पॉन और सेंट्रल रेलवे लाइन पर 37 और 26 मीटर के दो स्पॉन बनने है। इन तीन स्पॉन से ही ओवर ब्रिज की तीनों भुजाएं सिविल लाइन, तीन पुलिया और आनंद नगर साइड की जुड़ेगी। इनके ज्वाइंट का जंक्शन ड्राइंग डिजाइन भी हाल ही में मेनिट ने अप्रुवल कर दिया है। साउथ सेंट्रल रेलवे चिडिय़ा मैदान की ओर वाले स्पॉन के सुपर स्ट्रक्चर (गर्डर) का रेलवे ने फैक्ट्री में निरीक्षण कर लिया है। जिसके बाद इसके निर्माण का कार्य शुरू हो गया है। करीब तीन माह इसके निर्माण में लगेंगे। वहीं, सेंट्रल रेलवे वाले गर्डर का निरीक्षण अभी तक नहीं हो पाया है।