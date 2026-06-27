गुरु पूर्णिमा पर्व… खंडवा में दादाजी मंदिर निर्माण का कार्य रोकेगा भक्तों की राह, धीमी गति से चल रहा काम

गुरु पूर्णिमा पर्व पर हर साल करीब 5 लाख श्रद्धालु आते है। इस साल तीन दिवसीय गुरु पूर्णिमा पर्व 27 से 29 जुलाई तक मनाया जाएगा। पर्व के करीब 10 दिन पहले से ही शहर सहित आसपास के क्षेत्रों से भक्त निशान चढ़ाने पहुंचेंगे। महाराष्ट्र, बैतूल, भैंसदेही, पांडुर्ना, सांगली, छिंदवाड़ा आदि जगह से भी भक्तों का दल निशान लेकर एक दिन पूर्व आएगा। पर्व के दो दिन पूर्व से ही यहां भक्तों की भीड़ उमड़ेगी। अनुमान है कि इस बार मंदिर निर्माण के चलते करीब 6 से 7 लाख श्रद्धालु आ सकते है। श्री दादाजी धाम में पर्व को लेकर 15 जुलाई से ही तैयारियां शुरू हो जाएगी। ऐसे में अधूरा निर्माण कार्य भी गुरु पूर्णिमा पर्व की तैयारियों में बाधा बन सकता है।