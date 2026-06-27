अंतरराष्ट्रीय एमएसएमई डे… खंडवा जिले में दो साल में 282 इकाई स्थापित, 1350 लोगों को मिला रोजगार

अंतरराष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर 'सशक्त उद्यमी समृद्ध मप्र समिट' शनिवार को भोपाल के रविन्द्र भवन में आयोजित होगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कार्यक्रम में सहभागिता करेंगे। कार्यक्रम में प्रदेश के सू्क्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री चेतन्य कुमार कश्यप और मुख्य सचिव अनुराग जैन भी विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। उद्योग विभाग के महाप्रबंधक एमएस रावत ने बताया कि खंडवा जिले के उद्योगपति प्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। एमएसएमई में स्टार्टअप करने वाले आठ युवा उद्यमी मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। वहीं, मंडी टैक्स घटाए जाने पर कॉटन जिनिंग संघ अध्यक्ष राजेंद्र चांदमल जैन व प्रदेश के 9 अन्य उद्यमी मुख्यमंत्री का सम्मान करेंगे।