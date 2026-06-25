तीर्थनगरी ओंकारेश्वर में सस्पेंशन ब्रिज के लोडिंग तार की कड़ी टूटी, प्रशासन ने किया आवागमन बंद

तीर्थनगरी ओंकारेश्वर में पुराने झूला पुल पर बढ़ते श्रद्धालुओं के दबाव को देखते हुए वर्ष 2004 में नए झूला पुल का निर्माण एनएचडीसी द्वारा कराया गया था। पुल की लागत करीब 7.20 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस पुल पर तीन साल पहले वर्ष 2023 में केबल टूटने की घटना भी हो चुकी है। तब भी इस पुल पर सुधार कार्य के चलते करीब एक माह आवागमन बंद रखा गया था। तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा पूरी जांच के बाद ही पुल को आवागमन के लिए खोला गया था।