ओंकारेश्वर के ब्रिज पर फिर खतरा, जानिए बार-बार क्यों हो रहे हादसे?

ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी पर बने झूला पुल का तार फरवरी 2023 में भी टूट गया था। जिला प्रशासन ने आवागमन रोक दिया था। प्रशासन की लापरवाही पर सवाल उठे थे। लोगों को मोरबी हादसे की आशंका नजर आने लगी थी। एक्सपर्ट्स ने मुआयना किया था, रिपेयर करने के बाद इसे चालू किया गया था। बताया गया था कि झूला पुल का जो तार टूटा गया था वो पुल के किनारे पर बांध कर रखे जाने वाले तारों में से एक था। यह तार पुल को लटकाने वाले ऊपर के बीम को बांधे रखता है। इस पुल से आवागमन बंद कर दिया गया था। हालांकि दूसरे दिन इसे रिपेयर कर दिया गया था। इस पुल का निर्माण 2004 में हुआ था।