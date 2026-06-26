ये कैसा आपदा प्रबंधन…? बारिश में टापू बन जाता है आमोदा, 23 साल से एक पुल का कर रहे इंतजार

इंदिरा सागर बांध की डूब में 252 गांव आए थे, लेकिन आमोदा डूबने से बच गया, किंतु गांव का रास्ता डूब में आ गया। एनएचडीसी ने गांव को डूब में नहीं माना और इस गलती का खामियाजा पिछले 23 साल से आमोदा के लोग झेल रहे है। बरसात शुरू होते ही ग्रामीणों की चिंता बढ़ जाती है। जलस्तर बढऩे के साथ गांव का संपर्क आसपास के क्षेत्रों से लगभग कट जाता है। ऐसे में बीमार व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाना हो, बच्चों को स्कूल भेजना हो या फिर दैनिक उपयोग की सामग्री लानी हो, हर कार्य किसी चुनौती से कम नहीं रहता। कई बार ग्रामीणों को नाव के सहारे आवागमन करना पड़ता है, जबकि कुछ लोग जान जोखिम में डालकर पानी के बीच से निकलने को मजबूर हो जाते हैं।