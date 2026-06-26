ओंकारेश्वर में बारिश से रुका सस्पेंशन ब्रिज का काम, दूसरे दिन भी नहीं चालू हो पाया नया झूला पुल

लगभग दो महीने से नया झूला पुल (ममलेश्वर सेतु) आम श्रद्धालुओं के लिए बंद है। केवल वीआइपी श्रद्धालुओं के लिए ही खुला हुआ है। पिछले महीने 25 मई को नो एंट्री को लेकर दिल्ली नोएडा के श्रद्धालुओं के साथ ट्रस्ट के कर्मचारियो की मारपीट का वीडियो वायरल हुआ था। उसके बाद ट्रस्ट के 6 कर्मचारी पर प्राथमिकी दर्ज हुई और निलंबित भी हुए थे। उसके बाद से सतत रूप से आम श्रद्धालुओं के लिए बेरीकेडिंग कर बंद कर दिया गया है। केवल स्थानीय रहवासी, वीआइपी और विशेेेेष दर्शन टिकट दिखाने वालोंं को रस्सी खोलकर प्रवेश दिया जाता है।