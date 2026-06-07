श्री दादाजी मंदिर निर्माण के लिए खंडवा सांसद, कलेक्टर ने 10 खदानों में देखा मॉर्बल, आज करेंगे फाइनल

इसके पूर्व लगभग तीन माह पहले समिति सदस्यों ने मकराना में मॉर्बल देखा था। तब के दाम और अब के दाम में लगभग आधे से ज्यादा का अंतर मिला है। समिति द्वारा रविवार को दाम के आधार पर वेंडर तय किए जाएंगे। इसके साथ ही मॉर्बल फिटिंग के लिए भी राजस्थान के कारीगर ही खंडवा बुलाए जाएंगे। कारीगरों के लिए भी रविवार को फाइनल बात की जाएगी।