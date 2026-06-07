7 जून 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खंडवा

श्री दादाजी मंदिर निर्माण के लिए खंडवा सांसद, कलेक्टर ने 10 खदानों में देखा मॉर्बल, आज करेंगे फाइनल

-मकराना पहुंचे सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, कलेक्टर ऋषव गुप्ता और निर्माण समिति सदस्य -1.5 लाख घन फीट मॉर्बल खदान से नक्काशी कर आएगा खंडवा, राजस्थान के कारीगर करेंगे फिटिंग

2 min read
Google source verification

खंडवा

image

Manish Arora

Jun 07, 2026

Shri Dadaji Temple

खंडवा. मकराना में मॉर्बल देखते सांसद, कलेक्टर व निर्माण समिति सदस्य।

श्री दादाजी धाम में नव मंदिर निर्माण के लिए शनिवार को निर्माण समिति ने दस से अधिक स्थानों पर मॉर्बल की उपलब्धता, क्वालिटी और दाम की जानकारी ली। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, कलेक्टर ऋषव गुप्ता आर्किटेक्ट और निर्माण समिति सदस्यों सहित शनिवार को राजस्थान के मकराना पहुंचे।

आर्किटेक्ट ने समझाया मॉर्बल के बारे में

श्री दादाजी धाम मंदिर निर्माण समिति ने मॉर्बल की दस खदानों में जानकारी ली है, जिसमें से 3 वेंडर को आज फाइनल किया जाएगा। टीम द्वारा एक-एक खदान में जाकर मकराना डेढ़ नंबर मॉर्बल की उपलब्धता और क्वालिटी देखी गई। टीम में आर्किटेक्ट वीरेंद्र त्रिवेदी, नितिन सिंगला, नितिन श्रीमाली, जितेंद्र त्रिवेदी ने फिनिशिंग मॉर्बल, लाइनिंग मॉर्बल, व्हाईटेश मॉर्बल के बारे में समिति सदस्यों को विस्तार से समझाया।

तीन वेंडर करेंगे फाइनल

समिति द्वारा रविवार को तीन वेंडर फाइनल किए जाएंगे। इसका कारण एक वेंडर एक माह में एक हजार से 1500 घनफीट ही मॉर्बल उपलब्ध करा पा रहा है। मॉर्बल की कमी से काम न रुके इसके लिए तीन वेंडरों से मॉर्बल लिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि मंदिर निर्माण में करीब 1.50 लाख घन फीट मॉर्बल का उपयोग होना है।

पहले और अब के दाम में भारी अंतर

इसके पूर्व लगभग तीन माह पहले समिति सदस्यों ने मकराना में मॉर्बल देखा था। तब के दाम और अब के दाम में लगभग आधे से ज्यादा का अंतर मिला है। समिति द्वारा रविवार को दाम के आधार पर वेंडर तय किए जाएंगे। इसके साथ ही मॉर्बल फिटिंग के लिए भी राजस्थान के कारीगर ही खंडवा बुलाए जाएंगे। कारीगरों के लिए भी रविवार को फाइनल बात की जाएगी।

ये रहे मकराना में मौजूद

मॉर्बल देखने के दौरान सांसद और कलेक्टर के साथ धर्मेंद्र बजाज, मुकेश तनवे, एसडीएम बजरंग बहादुर, तपन डोंगरे, राकेश बंसल, सतीश कोटवाले, मदन भाऊ, भरत झंवर, अखिलेश गुप्ता, गणेश कनाडे, हिंमाशु अग्रवाल, राजू पाटिल, भरत पटेल, प्रतीक गुप्ता भी मौजूद रहे।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

07 Jun 2026 12:24 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / श्री दादाजी मंदिर निर्माण के लिए खंडवा सांसद, कलेक्टर ने 10 खदानों में देखा मॉर्बल, आज करेंगे फाइनल

बड़ी खबरें

View All

खंडवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Disaster Management… बारिश में बाढ़ क्षेत्रों में खंडवा के 1600 आपदा मित्र, सिविल डिफेंस वॉलेंटियर संभालेंग व्यवस्था

Disaster Management
खंडवा

मानसून अलर्ट : कमजोर नींव पर 11 लाख की पुलिया का निर्माण, पहली बारिश में ही बहने का डर

monsoon alert
खंडवा

प्री-मानसून… खंडवा में 25 से 40 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से चली आंधी, दोपहर में तेज धूप

Pre-monsoon
खंडवा

सिंहस्थ 2028… ओंकारेश्वर में विकास कार्यों में आने वाले अतिक्रमण प्रभावितों के अधिकारों का हनन नहीं होगा

Simhastha 2028
खंडवा

विश्व पर्यावरण : आज का पौधरोपण भावी पीढ़ी के लिए संरक्षित होगा ऑक्सीजन

world environment
खंडवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.